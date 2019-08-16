Выиграй билеты на матч «Спартак» — ЦСКА!

«Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш трёх пар билетов на домашний матч московского «Спартака» с ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.



Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.



Дерби «Спартака» и ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена», начало игры — в 20:00 мск. После пяти туров подопечные Олега Кононова с 8 очками занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место, а команда Виктора Гончаренко, набрав 10 баллов, располагается на третьей позиции.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».