Выиграй билеты на матч «Спартак» — ЦСКА!
«Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш трёх пар билетов на домашний матч московского «Спартака» с ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.
Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
Дерби «Спартака» и ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена», начало игры — в 20:00 мск. После пяти туров подопечные Олега Кононова с 8 очками занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место, а команда Виктора Гончаренко, набрав 10 баллов, располагается на третьей позиции.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
- 16 августа 2019
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