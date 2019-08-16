Чалов: сказать, что настрой перед дерби боевой, — значит не сказать ничего
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о настрое в команде на московское дерби со «Спартаком».
«Я работаю с общей группой, в плане здоровья в принципе ничего не беспокоит. Сказать, что настрой у команды перед дерби боевой, — значит не сказать ничего. Подготовка проходит как обычно, думаю, к матчу мы подойдём в хорошей форме. О не самой удачной игре с «Сочи» мы забыли, все мысли только о поединке со «Спартаком», — приводит слова Чалова официальный сайт „армейского“ клуба.
Матч «Спартака» и ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа. Встреча 6-го тура РПЛ пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы.
«Сочи» опубликовал видеообращение Миладиновича к Чалову
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