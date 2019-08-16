«Атлетик» — «Барселона»: де Йонг и Гризманн — в старте сине-гранатовых
Тренерские штабы «Атлетика» из Бильбао и каталонской «Барселоны» определились с составами на матч 1-го тура испанской Примеры.
«Атлетик»: Симон, Лопес Е., Капа, Берчиче, Нуньес, де Маркос, Гарсия Р., Гарсия Д., Лопес У., Муньяин, Уильямс.
Запасные: Эррерин, Баленсиага, Вивиан, Тирапу, Ларразабаль, Беньят, Адурис.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Семеду, Роберто, Аленья, де Йонг, Суарес, Дембеле, Гризманн.
Запасные: Пенья, Юмтити, Фирпо, Ракитич, Бускетс, Рафинья, Сайоль.
Встреча состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» сегодня, 16 августа, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Барселона».
Календарь нынешнего сезона чемпионата Испании можно посмотреть здесь.
Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»
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