«Атлетик» — «Барселона»: де Йонг и Гризманн — в старте сине-гранатовых

Тренерские штабы «Атлетика» из Бильбао и каталонской «Барселоны» определились с составами на матч 1-го тура испанской Примеры.

«Атлетик»: Симон, Лопес Е., Капа, Берчиче, Нуньес, де Маркос, Гарсия Р., Гарсия Д., Лопес У., Муньяин, Уильямс.

Запасные: Эррерин, Баленсиага, Вивиан, Тирапу, Ларразабаль, Беньят, Адурис.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Семеду, Роберто, Аленья, де Йонг, Суарес, Дембеле, Гризманн.

Запасные: Пенья, Юмтити, Фирпо, Ракитич, Бускетс, Рафинья, Сайоль.

Встреча состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» сегодня, 16 августа, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Барселона».

Календарь нынешнего сезона чемпионата Испании можно посмотреть здесь.