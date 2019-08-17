Ибрагимович поблагодарил врача, который прооперировал ему колено 2 года назад

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поблагодарил врача Фредди Фу, который прооперировал ему колено в 2017 году.

«Все говорили, что всё кончено, но доктор Фу сказал: „Нет“. Спасибо», — написал Ибрагимович на своей странице в «Твиттере», прикрепив совместное фото с врачом, сделанное после матча чемпионата MLS с «Далласом» (2:0).

В 2017 году форвард получил разрыв крестообразных связок колена в матче за «Манчестер Юнайтед». Из-за травмы Ибрагимович пропустил тогда порядка восьми месяцев.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович забил 18 мячей в 20 матчах в нынешнем розыгрыше первенства MLS. По этому показателю он уступает только Хосефу Мартинесу («Атланта Юнайтед», 20 мячей) и Карлосу Веле («Лос-Анджелес», 23).