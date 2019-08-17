«Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодар» Вандерсон, отправивший мяч в ворота соперника на 2-й минуте после передачи форварда Магомеда-Шапи Сулейманова. В конце матча преимущество «быков» увеличил полузащитник Даниил Уткин.

Беспроигрышная серия «Краснодара» в чемпионате России достигла пяти встреч (четыре победы, одна ничья). Для «Тамбова» это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне.

«Краснодар», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Тамбов» (4) — 14-е.

Календарь российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».