«Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Краснодар» Вандерсон, отправивший мяч в ворота соперника на 2-й минуте после передачи форварда Магомеда-Шапи Сулейманова. В конце матча преимущество «быков» увеличил полузащитник Даниил Уткин.
Беспроигрышная серия «Краснодара» в чемпионате России достигла пяти встреч (четыре победы, одна ничья). Для «Тамбова» это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне.
«Краснодар», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Тамбов» (4) — 14-е.
Календарь российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
17 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Тамбов
Тамбов
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 – Вандерсон – 2, 0:2 – Уткин – 78
«Краснодар» за 12 секунд довёл мяч от своих ворот в чужие. Вот это гол!
У Шапи первый голевой пас за «Краснодар». Первый в карьере!
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