Игрок «Вулверхэмптона» Жота: трудно объяснить трансфер Магуайра за £ 80 млн
Хавбек «Вулверхэмптона» Диогу Жота поделился мнением о сумме, которую «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестер Сити» за защитника Гарри Магуайра. Стоимость трансфера составила £ 80 млн (€ 87 млн).
«Эту сумму трудно объяснить. На мой взгляд, цены на трансферном рынке сейчас просто нереальные. Но это никак не связано со мной. Это дело «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити». В такое время мы живём. Нужно с уважением относиться к этой сумме», — приводит слова полузащитника FourFourTwo.
Завтра, 19 августа, «Вулверхэмптон» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине», начало — в 22:00 мск.
Турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».
10 самых дорогих покупок клубов АПЛ
В Англии закрылось летнее трансферное окно.
- 18 августа 2019
-
17:23
-
17:22
-
17:13
-
17:09
-
17:09
-
17:04
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:45
-
16:34
-
16:14
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:43
-
14:35
-
14:30
-
14:07
-
13:48
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:00
-
12:46
-
12:34
-
12:34
-
12:15
Партнерский контент