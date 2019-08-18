Игрок «Вулверхэмптона» Жота: трудно объяснить трансфер Магуайра за £ 80 млн

Хавбек «Вулверхэмптона» Диогу Жота поделился мнением о сумме, которую «Манчестер Юнайтед» заплатил «Лестер Сити» за защитника Гарри Магуайра. Стоимость трансфера составила £ 80 млн (€ 87 млн).

«Эту сумму трудно объяснить. На мой взгляд, цены на трансферном рынке сейчас просто нереальные. Но это никак не связано со мной. Это дело «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити». В такое время мы живём. Нужно с уважением относиться к этой сумме», — приводит слова полузащитника FourFourTwo.

Завтра, 19 августа, «Вулверхэмптон» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине», начало — в 22:00 мск.

Турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».