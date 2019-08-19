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Тиль: Кононов хорош в тактике, у него голландский менталитет

Тиль: Кононов хорош в тактике, у него голландский менталитет
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль высказался о главном тренере красно-белых Олеге Кононове.

«Он хорош в тактике. Знает, чего хочет, и умеет это понятно объяснить. Если говорить о стиле игры, который он хочет видеть у «Спартака», Кононов обладает голландским менталитетом. Это, кстати, была одна из причин, почему я захотел перейти в эту команду. Игра низом, позиционная атака — как раз то, что принято в Голландии. Как я понимаю, именно в такой тип футбола «Спартак» играл 20 лет назад. А теперь, чтобы мы снова стали так играть, всё зависит от нас. Тренер ставит именно такую игру.

Могу ли подтвердить, что Кононов не кричит в раздевалке? Я слишком мало пока бывал в раздевалке, в частности, в перерывах, чтобы судить об этом. Пока провёл только один матч, в Грозном, когда у тренера не было никакого повода повышать голос в перерыве", — цитирует Тиля «Спорт-экспресс».

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