Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вульверхэмптон» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

СМИ выяснили сумму сделки между «ПСЖ» и «Ювентусом» по Дибале

СМИ выяснили сумму сделки между «ПСЖ» и «Ювентусом» по Дибале
Футбол / Италия 0

«ПСЖ» и «Ювентус» в ближайшее время проведут новые переговоры по поводу перехода в стан парижской команды нападающего Пауло Дибалы. Как сообщает Daily Mail, сумма сделки может составить около € 80 млн.

Агент аргентинского футболиста Хорхе Антун встретится со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, чтобы договориться с французской стороной, которая хочет поскорее оформить этот трансфер. В «Ювентусе» также заинтересованы продать Дибалу, чтобы использовать эти деньги для подписания контракта с форвардом «Интера» Мауро Икарди до закрытия трансферного окна.

В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 голов и пять результативных передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

«ПСЖ» готов предложить Дибале пятилетний контракт на € 60 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент