СМИ выяснили сумму сделки между «ПСЖ» и «Ювентусом» по Дибале

«ПСЖ» и «Ювентус» в ближайшее время проведут новые переговоры по поводу перехода в стан парижской команды нападающего Пауло Дибалы. Как сообщает Daily Mail, сумма сделки может составить около € 80 млн.



Агент аргентинского футболиста Хорхе Антун встретится со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, чтобы договориться с французской стороной, которая хочет поскорее оформить этот трансфер. В «Ювентусе» также заинтересованы продать Дибалу, чтобы использовать эти деньги для подписания контракта с форвардом «Интера» Мауро Икарди до закрытия трансферного окна.

В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 голов и пять результативных передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.