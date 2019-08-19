Лысов не поможет «Локомотиву» в ближайших матчах из-за травмы

Защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов получил травму на тренировке, сообщается на официальном сайте клуба.



21-летнему футболисту было диагностировано повреждение сухожилия одной из мышц бедра. Из-за травмы Лысов пропустит ближайшие матчи «железнодорожников», а также не примет участия в сборе молодёжной сборной России.



У другого защитника «Локомотива» Мацея Рыбуся имеется незначительный дискомфорт в области мышц голени. В ближайшее время он должен вернуться в общую группу.



После шести туров «Локомотив», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре «железнодорожникам» предстоит встретиться с «Краснодаром». Матч состоится 24 августа в Краснодаре.

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