Лысов не поможет «Локомотиву» в ближайших матчах из-за травмы
Защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов получил травму на тренировке, сообщается на официальном сайте клуба.
21-летнему футболисту было диагностировано повреждение сухожилия одной из мышц бедра. Из-за травмы Лысов пропустит ближайшие матчи «железнодорожников», а также не примет участия в сборе молодёжной сборной России.
У другого защитника «Локомотива» Мацея Рыбуся имеется незначительный дискомфорт в области мышц голени. В ближайшее время он должен вернуться в общую группу.
После шести туров «Локомотив», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре «железнодорожникам» предстоит встретиться с «Краснодаром». Матч состоится 24 августа в Краснодаре.
Дебютный гол Филиппа и дуплет Миранчуков — в обзоре матча «Динамо» — «Локомотив»
- 19 августа 2019
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