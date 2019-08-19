Источник: Атаманенко покинет «Спартак»

Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко в ближайшее время освободит свой пост, утверждает «Спорт Бизнес Online».
По информации источника, функционер уже уведомил коллег по департаменту, что дорабатывает последнюю неделю. Уход Атаманенко из «Спартака» может быть связан с сокращением бюджета и оптимизацией штата, которые в последнее время проводит клуб. Следующим местом работы Александра может стать «Локомотив» или «Динамо».
Атаманенко пришёл в «Спартак» в 2014 году, а до этого работал в донецком «Шахтёре», где занимал должность директора домашнего стадиона команды «Донбасс Арена».
После пяти туров «Спартак», набрав 8 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 19 августа, красно-белые сыграют с ЦСКА в 6-м туре первенства.
- 19 августа 2019
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