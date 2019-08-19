«Фратрия»: наш сайт был взломан, не обращайте внимания на псевдозаявление
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в социальной сети сообщило о взломе сайта, в результате которого появился пост о бойкоте матчей красно-белых.
«Друзья! Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!» — говорится в «твиттере» «Фратрии».
Ранее на сайте «Фратрии» было опубликовано сообщение, в котором говорилось о бойкоте матчей «Спартака», включая сегодняшнее дерби с ЦСКА, из-за неоправданных надежд от главного тренера команды Олега Кононова.
«Фратрия»: наш сайт был взломан, не обращайте внимания на псевдозаявление
Матч «Спартака» и ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Встреча 6-го тура РПЛ пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 мск.
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