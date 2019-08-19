«Спартак» обратился к болельщикам в преддверии матча с ЦСКА

«Спартак» на официальном сайте обратился к болельщикам в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Вход на арену откроется за два часа до начала матча. Просим вас прибывать на стадион заблаговременно и с пониманием относиться к возможным очередям на входе. Напоминаем вам о том, что въезд на территорию будет осуществляться строго по пропускам. Также добраться до арены можно с помощью метрополитена (станции «Спартак», «Тушинская»).
Обращаем ваше внимание на новую нумерацию входных павильонов. Номера павильонов обозначены на приведенной ниже схеме от 1 до 7. К проносу на территорию стадиона допускается ручная кладь, размерами не превышающая 25х25х25 см. Доводим до вашего сведения, что камеры хранения теперь располагаются в павильоне 7 с южной стороны, а также в павильоне 1 с северной стороны.
Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков на стадионе во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе матча. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года в силу вступил закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил предусматривается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же арест сроком до 15 суток с последующим запретом на посещение матчей сроком от года до семи лет», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
- 19 августа 2019
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