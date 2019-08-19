Гончаренко: при счёте 1:1 мы играли на сдерживание, а нужно было идти вперёд

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).
«Первое, что хочется сказать, если дети попадают первый раз на стадион на такие матчи, они навсегда остаются в футболе. Бескомпромиссный матч, с потрясающим накалом, по исполнению и уровню футбола тоже неплохой. Наверное, мы чуть предпочтительнее выглядели, но это не первая игра, где мы лучше выглядим, но не реализовываем моменты. Моменты были у Чалова, но, не используя их, сложно рассчитывать на победу. Но в таких матчах мы будем продолжать расти.
После второго гола подходит Карасев, говорит, что VAR не видит поле, нужно остановить игру. При этом дым не прошёл, а игру возобновили. Ритм игры в результате упал… Хотя команды были в равных условиях. В таких матчах нужно проявлять характер. При счёте 1:1 мы стали играть на сдерживание, а нужно было стараться идти вперёд.
Не могу сказать, что трудно готовиться к «Спартаку». Нам были понятны четвёрка защитников, пара опорников, Бакаев. Мы только проводили индивидуальные беседы и показывали нарезки Тиля и Шюррле. А оценивать Шюррле не буду, Олег Георгиевич лучше с ним знаком и расскажет вам гораздо подробнее", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 19 августа 2019
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