Шикарный удар Невеша и неудача Погба — в обзоре матча «Вулверхэмптон» — «МЮ»

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась вничью — 1:1.

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Во втором тайме, на 55-й минуте, ответный гол в ворота манкунианцев забил полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. Через 13 минут главный арбитр встречи Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота хозяев, однако хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сумел реализовать 11-метровый удар.

«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.

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