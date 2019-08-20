Акинфеев назвал самый запоминающийся момент в карьере
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о самом запоминающемся моменте в карьере и поведал, с кем бы он хотел встретиться из голкиперов других видов спорта.
«Самый запоминающийся момент в карьере? Финал Кубка УЕФА всегда в моём сердце. Всегда хотел встретиться с вратарём гандбола и спросить, играл ли кто-нибудь из них на ноль.
Никогда не было моментов, когда я думал бросить футбол. Конечно, были неудачные моменты. После 30 лет стараешься принимать любой результат. Футбол — это всего лишь игра, главное — оставаться хорошим человеком», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за который выступает на протяжении всей профессиональной карьеры.
Акинфеев: никого не огорчал тем, что завершил карьеру в сборной
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