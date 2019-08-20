Натхо объяснил выбор игрового номера в «Партизане»

Новичок белградского «Партизана» израильский полузащитник Бибрас Натхо рассказал, почему он выбрал в сербском клубе 6-й номер.

«Это трагическая история. Дочь моего дяди была баскетболисткой. Она погибла в результате дорожно-транспортного происшествия десять лет назад. У неё был шестой номер на майке, и именно поэтому я выбрал его», — приводит слова Натхо пресс-служба «Партизана».

31-летний Натхто являлся свободным агентом, поэтому достался сербам бесплатно. Стороны заключили соглашение сроком на три года. Израильтянин получил в сербском клубе футболку с шестым номером.

Ранее Натхо играл за «Хапоэль» (Тель-Авив), «Рубин», ПАОК, ЦСКА и «Олимпиакос». В составе сборной Израиля он принял участие в 60 матчах, в которых забил 1 гол.