Кононов — о дисквалификации Семака: это эмоции, каждый справляется с ними сам

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о двухматчевой дисквалификации наставника «Зенита» Сергея Семака в преддверии первой игры раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой».



«Меня никогда не дисквалифицировали — никогда такого не было. Всё же делается до игры, на тренировках, ещё между таймами можно что-то сказать игрокам. А что касается самого случая — это эмоции, и каждый справляется с ними самостоятельно», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Ранее стало известно, что Семак получил двухматчевую дисквалификацию по итогам матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). После встречи наставник сине-бело-голубых обозвал судейскую бригаду козлами.