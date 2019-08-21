Кононов — о дисквалификации Семака: это эмоции, каждый справляется с ними сам
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о двухматчевой дисквалификации наставника «Зенита» Сергея Семака в преддверии первой игры раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой».
«Меня никогда не дисквалифицировали — никогда такого не было. Всё же делается до игры, на тренировках, ещё между таймами можно что-то сказать игрокам. А что касается самого случая — это эмоции, и каждый справляется с ними самостоятельно», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Ранее стало известно, что Семак получил двухматчевую дисквалификацию по итогам матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). После встречи наставник сине-бело-голубых обозвал судейскую бригаду козлами.
Семак получил дисквалификацию на 2 игры за оскорбление судей матча с «Ахматом»
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