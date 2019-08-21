«Реал» может включить в сделку по Неймару одного из своих летних новичков

«Пари Сен-Жермен» и «Реал» уже ведут переговоры по трансферу бразильского форварда парижан Неймара, утверждает Sport.es.

Согласно информации источника, чемпион Франции готов обменять футболиста на фиксированную сумму, хавбека «сливочных» Луку Модрича и их нападающего Луку Йовича, который только этим летом перебрался на «Сантьяго Бернабеу» за € 60 млн из «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майне). Стороны уже изучают возможность такой сделки.

Напомним, 27-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Претендентами на бразильца являются мадридский «Реал» и его бывший клуб — «Барселона».

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.