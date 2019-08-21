«Реал» может включить в сделку по Неймару одного из своих летних новичков

«Пари Сен-Жермен» и «Реал» уже ведут переговоры по трансферу бразильского форварда парижан Неймара, утверждает Sport.es.
Согласно информации источника, чемпион Франции готов обменять футболиста на фиксированную сумму, хавбека «сливочных» Луку Модрича и их нападающего Луку Йовича, который только этим летом перебрался на «Сантьяго Бернабеу» за € 60 млн из «Айнтрахта» (Франкфурт-на-Майне). Стороны уже изучают возможность такой сделки.
Напомним, 27-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Претендентами на бразильца являются мадридский «Реал» и его бывший клуб — «Барселона».
В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
- 22 августа 2019
-
00:29
-
00:16
- 21 августа 2019
-
23:53
-
23:53
-
23:38
-
23:25
-
23:20
-
22:57
-
22:55
-
22:24
-
22:23
-
22:12
-
21:59
-
21:48
-
21:43
-
21:28
-
21:05
-
20:48
-
20:32
-
20:26
-
20:22
-
20:08
-
20:04
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:37
-
19:32
-
19:14
-
19:00
-
18:58
-
18:51
-
18:38
-
18:35
-
18:28