«Твиттер» будет следить за аккаунтами темнокожих игроков для борьбы с расизмом

«Твиттер» будет следить за аккаунтами 50 лучших темнокожих футболистов, чтобы предпринять попытки борьбы с расизмом в социальных сетях после инцидентов с Полем Погба и Тэмми Абрахамом.
В прошлом сезоне многие игроки устроили 24-часовой бойкот социальных сетей, в результате чего «Твиттер» решил изменить свою политику. Как сообщает The Times, «Твиттер» предпримет более активный подход к борьбе с расизмом, который будет включать в себя регулярную проверку сообщений 50 известных темнокожих футболистов.
Ранее «Твиттер» рассматривал расистские и оскорбительные твиты только в том случае, если о них сообщалось. Также издание отмечает, что «Манчестер Юнайтед» готовится к личным переговорам с представителями социальной сети после оскорблений, которые были направлены в адрес Погба.
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