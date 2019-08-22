Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Твиттер» будет следить за аккаунтами темнокожих игроков для борьбы с расизмом

«Твиттер» будет следить за аккаунтами темнокожих игроков для борьбы с расизмом
Футбол / Англия 0

«Твиттер» будет следить за аккаунтами 50 лучших темнокожих футболистов, чтобы предпринять попытки борьбы с расизмом в социальных сетях после инцидентов с Полем Погба и Тэмми Абрахамом.

В прошлом сезоне многие игроки устроили 24-часовой бойкот социальных сетей, в результате чего «Твиттер» решил изменить свою политику. Как сообщает The Times, «Твиттер» предпримет более активный подход к борьбе с расизмом, который будет включать в себя регулярную проверку сообщений 50 известных темнокожих футболистов.

Ранее «Твиттер» рассматривал расистские и оскорбительные твиты только в том случае, если о них сообщалось. Также издание отмечает, что «Манчестер Юнайтед» готовится к личным переговорам с представителями социальной сети после оскорблений, которые были направлены в адрес Погба.

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после оскорблений в адрес Погба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент