СМИ: лидеры «Барселоны» недовольны ситуацией с Неймаром

Ведущие футболисты «Барселоны» недовольны тем, как руководство клуба ведёт себя в ситуации с трансфером нападающего «ПСЖ» Неймаром. Как сообщает Marca, лидеры каталонской команды уверены, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не прилагает достаточных усилий для того, чтобы вернуть в команду бразильского футболиста.

Отмечается, что сам Бартомеу пообещал игрокам «Барселоны», которые дружат с Неймаром и хотят его возвращения, что сделает всё для совершения сделки. Однако ключевые футболисты сине-гранатовых считают, что тех предложений, которые ранее были сделаны «ПСЖ», недостаточно.

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн.