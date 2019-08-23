СМИ: лидеры «Барселоны» недовольны ситуацией с Неймаром
Ведущие футболисты «Барселоны» недовольны тем, как руководство клуба ведёт себя в ситуации с трансфером нападающего «ПСЖ» Неймаром. Как сообщает Marca, лидеры каталонской команды уверены, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не прилагает достаточных усилий для того, чтобы вернуть в команду бразильского футболиста.
Отмечается, что сам Бартомеу пообещал игрокам «Барселоны», которые дружат с Неймаром и хотят его возвращения, что сделает всё для совершения сделки. Однако ключевые футболисты сине-гранатовых считают, что тех предложений, которые ранее были сделаны «ПСЖ», недостаточно.
Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн.
«ПСЖ» дал ответ «Барселоне» на предложение арендовать Неймара
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