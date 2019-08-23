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Сигурдссон не тренировался в общей группе ЦСКА перед матчем с «Ахматом»

Сигурдссон не тренировался в общей группе ЦСКА перед матчем с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 23 августа, московский ЦСКА продолжил готовиться к матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом», сообщает пресс-служба «армейцев».

Красно-синие провели занятие продолжительностью около пятидесяти минут, которое в основном было ориентировано на игровые упражнения.

В работе с общей группой не принимал участия полузащитник Арнор Сигурдссон. 20-летний исландец находится под наблюдением медицинского штаба.

Хавбек Дмитрий Ефремов в начале сентября отправится в Германию, где ему будет проведена артроскопия коленного сустава по поводу травмы, полученной в выездной встрече 6-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (1:2).

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 25 августа, начало — в 16:30 мск.

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