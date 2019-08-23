Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски продлит контракт с мюнхенским клубом, сообщает Bild.

Согласно информации источника, новое соглашение стороны подпишут до конца следующей недели. Оно будет рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что 31-летний нападающий и «Бавария» начали переговоры по новому контракту после поражения в Суперкубке Германии от дортмундской «Боруссии» (0:2).

Левандовски перешёл в мюнхенский клуб летом 2014 года на правах свободного агента. Всего за «Баварию» он провёл 245 матчей и забил 194 мяча. За пять лет с командой он выиграл 10 трофеев: 5 чемпионатов, 2 Кубка и 3 Суперкубка Германии. Действующий контракт польского нападающего с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года.