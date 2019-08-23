Регилон получил травму в матче с «Гранадой», поле он покинул, плача на носилках

Защитник «Севильи» Серхио Регилон получил травму в матче 2-го тура испанской Примеры с «Гранадой».

Повреждение 22-летний игрок получил после столкновения головами с Виктором Диасом. Обоим потребовалась помощь медицинского персонала. Однако, в отличие от футболиста «Севильи», Диас смог продолжить матч. Регилон же покинул поле на носилках, не скрывая слёз. На 20-й минуте встречи его заменил Серхио Эскудеро.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Carrusel Deportivo.

Регилон выступает за «Севилью» на правах годичной аренды. Права на защитника принадлежат мадридскому «Реалу». В матче 1-го тура Примеры Регилон помог «Севилье» обыграть «Эспаньол» (2:0), отметившись результативным ударом и голевой передачей. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до следующего лета.