Мане: буду помогать Робертсону в матче с «Уотфордом», иначе Сарр его уничтожит

Сенегальский вингер «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал переход своего соотечественника Исмаила Сарра из «Ренна» в «Уотфорд». Трансфер 21-летнего игрока обошёлся английскому клубу в € 30 млн.
«В тот же день, когда он подписал контракт, я отправил ему сообщение с пожеланием удачи. Я написал, что рад за него. Он быстр. Я думаю, что защитникам будет сложно противостоять ему. Во время последнего разговора с Эндрю Робертсоном я сказал: „У “Уотфорда» появился действительно хороший игрок. Мне нужно будет больше помогать тебе, иначе Исмаила Сарр уничтожит тебя, потому что он хороший дриблёр и очень, очень быстр". Я очень рад за него, он сделал правильный выбор, перейдя в «Уотфорд». Думаю, что он будет великолепен", — приводит слова Мане The Athletic.
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