«Астон Вилла» — «Эвертон»: видеообзор матча

«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Итоговый счёт матча — 2:0.
Первый мяч в игре был забит на 21-й минуте. Автором результативного удара с передачи Хоты стал форвард хозяев Уэсли. Второй мяч «Астон Вилла» забила в самой концовке встречи. Анвар Эль-Гази поставил точку в матче с передачи Джона Макгинна.
Эта победа стала первой для бирмингемского клуба в текущем сезоне. В стартовых двух турах Премьер-лиги «Астон Вилла» уступила «Борнмуту» (1:2) и «Тоттенхэм Хотспур» (1:3).
Для «Эвертона», напротив, это было первое поражение в сезоне. Ранее «ириски» обыграли «Уотфорд» (1:0) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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