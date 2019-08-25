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«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче 2-го тура Примеры

«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче 2-го тура Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 2-го тура испанской Примеры «Атлетико» обыграл «Леганес». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Итоговый счёт — 1:0.

Автором единственного гола в игре стал полузащитник «матрасников» Витоло. На 71-й минуте встречи он пробил голкипера хозяев Хуана Сориано после передачи Жоау Фелиша.

«Атлетико» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридская команда уступает «Севилье» только из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Леганес» замыкает турнирную таблицу первенства, не набрав пока ни одного очка.

В следующем туре «Атлетико» на своём поле сыграет с «Эйбаром» (1 сентября), а «Леганес» в гостях будет противостоять «Бетису» (31 августа).

Испания - Примера. 2-й тур
25 августа 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Леганес
Леганес
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 – Витоло – 71
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