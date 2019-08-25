«Атлетико» обыграл «Леганес» в матче 2-го тура Примеры

В матче 2-го тура испанской Примеры «Атлетико» обыграл «Леганес». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Итоговый счёт — 1:0.

Автором единственного гола в игре стал полузащитник «матрасников» Витоло. На 71-й минуте встречи он пробил голкипера хозяев Хуана Сориано после передачи Жоау Фелиша.

«Атлетико» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридская команда уступает «Севилье» только из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Леганес» замыкает турнирную таблицу первенства, не набрав пока ни одного очка.

В следующем туре «Атлетико» на своём поле сыграет с «Эйбаром» (1 сентября), а «Леганес» в гостях будет противостоять «Бетису» (31 августа).