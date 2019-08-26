«ПСЖ» установил рекорд, забив в 41 матче подряд
«Пари Сен-Жермен» установил рекорд чемпионата Франции, крупно обыграв «Тулузу» в домашнем матче 3-го тура Лиги 1 со счётом 4:0. Парижане забивают хотя бы один гол уже на протяжении 41 матча французского чемпионата.
Начало разгрому гостей положил Эрик Шупо-Мотинг, отличившийся на 50-й минуте встречи. Через пять минут защитник «Тулузы» Матьё Гонсалвес отправил мяч в ворота своей команды и сделал счёт 2:0. На 75-й минуте Шупо-Мотинг оформил дубль. Точку в матче поставил Маркиньос на 83-й минуте.
«ПСЖ» поднялся на 3-е место в турнирной таблице высшего французского дивизиона. Действующий чемпион после трёх сыгранных матчей имеет в активе 6 очков.
В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Метцом».
«ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче 3-го тура Лиги 1
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