Черчесов: этот сбор будет для Комличенко определяющим

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, являлся ли покер Николая Комличенко в последней игре за «Млада Болеслав» решающим моментом для вызова в национальную команду.



«Нет, и я объясню почему. Он в еврокубках уже забил в этом году, у него семь голов на счету. Покер — лишний бонус. Другое дело, что он был на том сборе, и мы стараемся быть последовательными. Какие-то темы мы проговаривали в прошлый раз. Посмотрим, насколько он впитал. Этот сбор будет для него определяющим. Нечасто бывает так, что игрок с первой секунды может влиться и себя проявлять», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Сегодня Черчесов объявил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45). Всего в списке значится 26 футболистов.

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