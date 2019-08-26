Саплинов рассказал, что говорил Карпин в перерыве матча с «Рубином»

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов после победы над «Рубином» (2:1) в 7-м туре РПЛ рассказал о своём дебютном голе и впечатлениях от игры.



«Много положительных впечатлений. Получилось забить такой важный гол, поэтому я очень рад. Особенно был мотивирован после промаха в первом тайме. Мы до конца верили в успех и давили на ворота соперника. В конце почувствовали, что «Рубин» подсел, и смогли победить. В моменте с голом была отличная подача Евгения Чернова, и мне удалось замкнуть её. Потрясающие эмоции, первый гол в новой команде — это всегда особенный момент. В раздевалке после игры был праздник.



Считаю, что мы в каждой игре должны играть как сегодня, верить до последнего в свой успех. Что в перерыве сказал Валерий Карпин? Тренер сказал: «Играйте так же остро, главное не останавливаться». В итоге нам за счёт упорства удалось взять верх. В турнирную таблицу рано смотреть. Всё ещё впереди. Пока двигаемся от матча к матчу», — цитирует Саплинова пресс-служба «Ростова».

Голы Полоза и Саплинова — в видеообзоре матча «Ростов» — «Спартак»