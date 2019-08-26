Колосков назвал абсурдом возможное введение роботов вместо линейных судей
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о возможной замене линейных судей на роботов.
«Это абсурд. Потому что офсайд — это не просто механическое действие. Вспомните вчерашний матч ЦСКА с «Ахматом». Игрок отдавал пас одному одноклубнику, а в положении вне игры находился другой. Компьютер такое не определит. Если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота.
В случае с VAR речь идёт о живых людях, о специалистах, которые анализируют игру. Неслучайно такая система применяется во многих видах спорта. Считаю, что это надуманная вещь, дань моде. Но не стоит забывать, что футбол — это творчество, которое таким образом может пострадать», — цитирует Колоскова «RT на русском».
ФИФА планирует заменить лайнсменов на роботов
- 26 августа 2019
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