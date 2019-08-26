Источник: «Зенит» ведёт переговоры по трансферу защитника «Порту» Осорио
«Зенит» проявляет интерес к венесуэльскому защитнику «Порту» Йордану Осорио, сообщается в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.
В данный момент клубы ведут активные переговоры по трансферу игрока. В составе «Зенита» Осорио может заменить защитника Миху Мевлю, которым интересуется «Сочи».
Осорио перешёл в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В прошлом сезоне 25-летний венесуэлец выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». В составе «завоевателей» он принял участие в 27 матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с «драконами» действует до лета 2022 года.
«Зенит» не договорился по трансферу защитника «Селтика» Аера
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