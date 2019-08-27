Панченко: надоело бороться с «Динамо» за выживание

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко выразил надежду, что бело-голубые смогут побороться за высокие места в Российской Премьер-Лиге.

«Есть мечта вернуться в сборную и вернуть «Динамо» на вершину. Я к этому стремлюсь. Каждый игрок хочет играть в национальной команде. Надоело бороться с «Динамо» за выживание. Это чуть угнетает. Нам надо бороться за самые высокие места. Это намного интереснее», — сказал Панченко в программе «Футбол России».

«Динамо», набрав восемь очков, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 8-м туре динамовцы на выезде сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 30 августа на стадионе «Самара Арена». Начало матча в 20:00 мск.