Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи

«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
«Мы оставили наш директ открытым для того, чтобы быть милыми. И всё, что мы получили – это сообщения с вопросами о том, как много ретвитов нужно сделать, чтобы мы купили Фила Джонса и Мустафи...» – говорится в сообщении «Зенита».
Фото доступно в англоязычном «твиттере» «Зенита».
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мустафи перестал попадать в основной состав «Арсенала». Наставник команды Унаи Эмери посоветовал ему найти новый клуб до конца летнего трансферного окна.
Фил Джонс также не выходит в старте «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что к игроку проявлял интерес «Ньюкасл Юнайтед».
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