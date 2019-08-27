«ПСЖ» хочет включить Куртуа в сделку по Неймару

Французский «Пари Сен-Жермен» выдвинул условия мадридскому «Реалу», который всеми силами пытается заполучить форварда парижан Неймара.
Как сообщает El Chiringuito, «ПСЖ» в ультимативной форме потребовал от испанского гранда включить в сделку голкипера Тибо Куртуа. Сообщается, что «сливочные» предложили в качестве альтернативы костариканского вратаря Кейлора Наваса, однако в Париже хотят видеть именно Куртуа.
Напомним, ещё одним серьёзным претендентом на Неймара считается каталонская «Барселона».
В минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
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