Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сент-Этьен» объявил о переходе экс-хавбека «ПСЖ» Кабая

«Сент-Этьен» объявил о переходе экс-хавбека «ПСЖ» Кабая
Футбол / Франция 0

Полузащитник Йоан Кабай перешёл в «Сент-Этьен», сообщает официальный сайт французского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался зелёным бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2020 года.

33-летний Кабай является воспитанником «Лилля». Он выступал также за «Ньюкасл Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Кристал Пэлас» и «Аль-Наср». За сборную Франции сыграл 48 матчей и забил четыре гола. Хавбек становился трёхкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции, а также двукратным обладателем Кубка французской лиги.

«Сент-Этьен», набрав четыре очка в двух матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. В 3-м туре клуб на выезде сыграет с «Лиллем». Матч состоится 28 августа.

Экс-игрок «Сент-Этьена» считает, что Кабелла перешёл в «Краснодар» из-за денег
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент