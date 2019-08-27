«Сент-Этьен» объявил о переходе экс-хавбека «ПСЖ» Кабая

Полузащитник Йоан Кабай перешёл в «Сент-Этьен», сообщает официальный сайт французского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался зелёным бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2020 года.

33-летний Кабай является воспитанником «Лилля». Он выступал также за «Ньюкасл Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Кристал Пэлас» и «Аль-Наср». За сборную Франции сыграл 48 матчей и забил четыре гола. Хавбек становился трёхкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции, а также двукратным обладателем Кубка французской лиги.

«Сент-Этьен», набрав четыре очка в двух матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. В 3-м туре клуб на выезде сыграет с «Лиллем». Матч состоится 28 августа.