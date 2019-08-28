Матвеев: Сулейманов получил ушиб подвздошной кости

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (1:2) рассказал о травме нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.
Напомним, на 33-й минуте встречи форвард получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел полузащитник «быков» Юнес Намли.
«Сулейманов получил ушиб подвздошной кости. Жалко, что он не доиграл. Любая травма и любая замена в первом тайме меняет весь посыл, ограничивает в заменах и выборе тактики», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, первая встреча, прошедшая в Греции 21 августа, завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, «Олимпиакос» одержал победу в противостоянии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а «Краснодар» покинул турнир и получил шанс попробовать свои силы в Лиге Европы.
- 28 августа 2019
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:17
-
00:09
- 27 августа 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:40
-
23:34
-
23:15
-
23:09
-
22:58
-
22:53
-
22:38
-
22:37
-
22:22
-
22:18
-
22:17
-
22:07
-
22:07
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:16
-
21:02
-
21:01
-
20:55
-
20:55
-
20:47
-
20:46
-
20:26
-
20:15
-
20:08
-
20:07
-
19:45