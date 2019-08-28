Матвеев: Сулейманов получил ушиб подвздошной кости

Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (1:2) рассказал о травме нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.



Напомним, на 33-й минуте встречи форвард получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел полузащитник «быков» Юнес Намли.



«Сулейманов получил ушиб подвздошной кости. Жалко, что он не доиграл. Любая травма и любая замена в первом тайме меняет весь посыл, ограничивает в заменах и выборе тактики», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч ТВ».



Напомним, первая встреча, прошедшая в Греции 21 августа, завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, «Олимпиакос» одержал победу в противостоянии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а «Краснодар» покинул турнир и получил шанс попробовать свои силы в Лиге Европы.

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