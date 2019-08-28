Травма Шапи, приезд Вальбуэна и Скопинцев с подругой. Фото матча «быков» в ЛЧ

27 августа в Краснодаре на одноимённом стадионе в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и завершил выступление в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:2.
На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. Через минуту ответный гол в ворота «быков» забил нападающий «Олимпиакоса» Юссеф Эль-Араби. В начале второго тайма Эль-Араби оформил дубль и вывел греческую команду вперёд в счёте.
Напомним, первая встреча, прошедшая в Греции 21 августа, завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, «Олимпиакос» одержал победу в противостоянии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодар» же покинул этот турнир, но выступит в Лиге Европы.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Олимпиакос» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
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