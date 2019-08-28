Шишкин — о заявлении «Тамбова»: у меня не всё замыкается на деньгах

Защитник «Торпедо» Роман Шишкин прокомментировал высказывание спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, который намекнул, что переговоры с футболистом сорвались из-за его высоких финансовых требований.

«Смысл мне как-то отвечать Худякову? Я за всем слежу, прессу читаю, но на этом акцентировать внимание не хотел бы. Переговоры с «Тамбовом» были, как и с другими командами. Всё преподнесли так, будто у меня все моменты замыкаются исключительно на деньгах. Но все понимают, что это не так. «Тамбов» для того, чтобы играть, но «Торпедо» и остальные команды также созданы для этого. Самое главное, что финансовая сторона для меня не была на первом месте.



Кому-то что-то доказывать я не хочу. Самому себе – да, из этого и надо исходить. Кому мне доказывать? «Спартаку», «Локомотиву» и «Краснодару»? Оценивать не мне же. Доказать это вообще громкое слово, я просто чувствую, что сил играть у меня ещё очень много», — заявил Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Тамбов»: Шишкин? Наш клуб для тех, кто хочет играть, а не зарабатывать