Спортивный директор «Тамбова»: возможно, сегодня объявим о переходе Гогуа в ЦСКА

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о вероятном трансфере защитника Седрика Гогуа в московский ЦСКА.
«Почти договорились с ЦСКА о переходе Гогуа, осталось утрясти детали. Возможно, сегодня уже объявим о переходе», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.
Ранее информацию о возможном трансфере прокомментировал агент футболиста Дмитрий Селюк. Функционер заявил, что «предложения от ЦСКА пока не поступало, а ясность может наступить уже к концу сегодняшнего дня».
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