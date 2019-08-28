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«Брюгге» и «Славия» пробились в групповой раунд Лиги чемпионов

«Брюгге» и «Славия» пробились в групповой раунд Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Бельгийский «Брюгге» и чешская «Славия» пробились в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» после гостевой победы со счётом 1:0 теперь уже и на своём поле обыграл австрийский ЛАСК — 2:1. На 70-й минуте встречи хозяев вперёд вывел Ханс Ванакен. Однако через четыре минуты Жоау Клаусс Де Мелло, реализовав пенальти, сравнял счёт. Хозяева вырвали победу на 89-й минуте — автором результативного удара стал Эммануэль Деннис.

В параллельном матче чешская «Славия» со счётом 1:0 обыграла румынский ЧФР. Единственный гол во встрече на 66-й минуте забил защитник хозяев Ян Борил. По сумме двух встреч «Славия» обыграла ЧФР со счётом 2:0.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2019, среда. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
2 : 1
ЛАСК
Линц, Австрия
1:0 – Ванакен – 70, 1:1 – Де Мелло – 74 (пен), 2:1 – Деннис – 89
Удаления: нет – Траунер, 81
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2019, среда. 22:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
1 : 0
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
1:0 – Борил – 66
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдёт 29 августа
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