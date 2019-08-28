«Брюгге» и «Славия» пробились в групповой раунд Лиги чемпионов

Бельгийский «Брюгге» и чешская «Славия» пробились в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Брюгге» после гостевой победы со счётом 1:0 теперь уже и на своём поле обыграл австрийский ЛАСК — 2:1. На 70-й минуте встречи хозяев вперёд вывел Ханс Ванакен. Однако через четыре минуты Жоау Клаусс Де Мелло, реализовав пенальти, сравнял счёт. Хозяева вырвали победу на 89-й минуте — автором результативного удара стал Эммануэль Деннис.

В параллельном матче чешская «Славия» со счётом 1:0 обыграла румынский ЧФР. Единственный гол во встрече на 66-й минуте забил защитник хозяев Ян Борил. По сумме двух встреч «Славия» обыграла ЧФР со счётом 2:0.