Сутормин: интересно, какой состав будет в нашей группе

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свои ожидания от жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Питерская команда оказалась в первой корзине.



«В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Интересно, кто нам попадётся, и какой состав будет в нашей группе. Мы все очень ждём жеребьевку.



Что касается самого турнира, то пока трудно представить, как это всё будет происходить, для меня это что-то особенное», – приводят сказал Сутормина «Известия».

Для Сутормина это будет первый опыт игр в Еврокубке. Помимо выступлений за «Зенит», Алексей играл за «Строгино», «Волгарь», «Оренбург». Всего за карьеру провёл 204 матча, в которых забил 51 мяч.

Жеребьёвка состоится сегодня, 29 августа. Начало – в 19:00 по московскому времени.