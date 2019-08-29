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«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»

«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова. Соглашение об аренде хавбека в стан сине-бело-голубых рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт петербургской команды.

Хубулов родился во Владикавказе и футбольный путь начинал в местном ДЮСШ «Спартак», успел постажироваться в академии «Краснодара», а в прошлом году присоединился к «Ахмату».

В молодёжном первенстве России 18-летний футболист провёл 29 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.

После семи туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

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