Спортивный директор «Аякса»: ван де Бек не покинет клуб этим летом

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс находясь на открытии стадиона имени Йохана Круиффа в Барселоне, поделился мнением о новичке каталонского клуба Френки де Йонге, а также заверил, что хавбек амстердамцев Донни ван де Бек никуда не уйдёт в летнее трансферное окно.
«Это исторический день. Я счастлив быть здесь.
Френки может играть в «Барселоне» 10 лет, но ему нужно время, чтобы адаптироваться. Тренеру должен найти ему лучшее место на поле.
Ван де Бек в этом году останется в «Аяксе», — приводятся слова Овермарсе в «Твиттере» Esports SER Catalunya.
Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему ван де Беку проявляет «Реал». В прошлом сезоне он принял участие в 34 матчах чемпионата Нидерландов (28 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с амстердамским клубом действителен до лета 2022 года.
- 29 августа 2019
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