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КДК оштрафовал «Спартак» на 160 тыс. рублей

КДК оштрафовал «Спартак» на 160 тыс. рублей
Футбол / РПЛ 0

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак» (1:2).

«Спартак» за использование зрителями пиротехники оштрафован на 60 тысяч рублей. Шесть игроков «Спартака» получили предупреждения — штраф 100 тысяч рублей. Тренер по работе с вратарями «Крыльев» Виктор Гаус оскорбил судейскую бригаду с использованием ненормативной лексики. Гаус участвовал в конференц-связи, принёс извинения, признал вину. «Крылья» просили минимального наказания, мы пошли на встречу. Два реальных матча дисквалификации, но без штрафа", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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