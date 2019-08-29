КДК оштрафовал «Спартак» на 160 тыс. рублей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак» (1:2).

«Спартак» за использование зрителями пиротехники оштрафован на 60 тысяч рублей. Шесть игроков «Спартака» получили предупреждения — штраф 100 тысяч рублей. Тренер по работе с вратарями «Крыльев» Виктор Гаус оскорбил судейскую бригаду с использованием ненормативной лексики. Гаус участвовал в конференц-связи, принёс извинения, признал вину. «Крылья» просили минимального наказания, мы пошли на встречу. Два реальных матча дисквалификации, но без штрафа", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.