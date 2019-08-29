Кононов: у меня нет претензий ни к кому из игроков «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение со счётом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой» (0:1 — первая встреча). По итогам двух матчей красно-белые вылетели из турнира.
«Для всей общественности и для нас это серьёзный проигрыш. В первую очередь это неприятно нам. Что касается игры, то первые минуты неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника в конце и пропустили.
Во втором тайме я хотел изменить игру на флангах с учётом Бакаева-младшего, он хорошо проводит тренировки и матчи, выпустил Джано, чтобы больше контролировали мяч низом. У него был момент, мы всё равно забили во втором тайме, но этого оказалось мало.
Тот тяжелейший график, который у нас сейчас, продолжается, он влияет на физическое состояние игроков. Как бы мы ни говорили, что работаем и хотим, чтобы футболисты отдавались на сто процентов, но физиологию не обманешь — всегда есть усталость, от этого идёт брак в передачах, потеря концентрации.
При всём негативном результате у меня нет претензий ни к кому из игроков, они отдали все силы, все те, которые у них были на тот момент», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 29 августа 2019
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