Шарлия признался, что боится Акинфеева

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия высказался об игре Игоря Акинфеева и признался, что был удивлён невызову нападающего Фёдора Чалова в сборную России.
«Удивился, что Чалов не вызван в сборную России. Когда прочитал новость, даже подошел к Чалову и спросил: «В чём дело?» Ответил, что не знает, но с радостью сыграет и за молодёжку: «Для меня это тоже здорово». Возможно, тренер сборной больше любит Дзюбу, чем Чалова. Он капитан, но уверен, скоро Фёдор заменит его в сборной. И будет ещё лучше!
Боюсь ли Акинфеева? Ну конечно. А что? Ты и должен бояться таких легенд, как Игорь. Он все для ЦСКА, тащит команду, настоящая опора. Акинфеева надо уважать, и вся команда делает это. Когда Игорь говорит — никто не смеет перебить. А во время игры Акинфеев повышает на нас голос, и это тоже объяснимо. Почти всю карьеру он провел с Березуцкими и Игнашевичем — я не видел их, но знаю, что они так же важны для клуба, как Игорь. Теперь вратарю приходится больше с нами разговаривать, учить, объяснять", — цитирует защитника Sport24.
- 30 августа 2019
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