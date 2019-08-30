Источник: «Зенит» согласовал трансфер защитника «Порту» Осорио

«Зенит» близок к подписанию защитника «Порту» Йордана Осорио, утверждает Record.

25-летний игрок пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды по личным обстоятельствам. Согласно информации источника, венесуэлец уже в ближайшее время станет игроком сине-бело-голубых.

Осорио перешёл в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В прошлом сезоне 25-летний венесуэлец выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». В составе «завоевателей» он принял участие в 27 матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с «драконами» действует до лета 2022 года.