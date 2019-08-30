«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сочи»

«Зенит» и «Сочи» проведут товарищеский матч, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Встреча состоится во время перерыва на игры национальных сборных, 8 сентября, и пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена», который вмещает 3 тысячи зрителей и был открыт после реконструкции в этом месяце. Начало матча — в 14:00 мск.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает 5-е место с 14 очками в активе. «Сочи» с 3 очками занимает предпоследнее, 15-е место. Команды уже встречались в текущем сезоне. В матче 2-го тура РПЛ «Зенит» в гостях нанёс поражение «Сочи» со счётом 2:0. Результативными ударами в составе сине-бело-голубых отметились Сердар Азмун и Магомед Оздоев.