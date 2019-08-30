«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче чемпионата России

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали московское «Динамо». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 0:0.

На 89-й минуте мяч в ворота «Динамо» отправил нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, но судья отменил гол из-за офсайда.

«Динамо», набрав 9 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (7) — 12-е.

В 9-м туре Премьер-Лиги московский клуб на своём поле сыграет с «Уфой», а команда из Самары в гостях встретится с «Краснодаром». Оба матча состоятся 15 сентября после перерыва на матчи сборных.

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