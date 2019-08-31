Бабурин: Чернов — one love!
Голкипер «Ростова» Егор Бабурин кратко прокомментировал спасение своих ворот защитником Евгением Черновым в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Уже в компенсированное к встрече время Чернов отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.
«Чернов — one love!» — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
«Ростов» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, набрав в 8 матчах 17 очков. «Локомотив», имея в активе на три очка меньше, занимает 4-е место.
В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного матчами сборных, «Ростов» 15 сентября на своём поле примет «Ахмат». «Локомотив» в этот же день в гостях встретится с «Сочи».
Карпин — о победе в матче с «Локомотивом»: не очень доволен, как сыграл «Ростов»
- 31 августа 2019
-
19:39
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:25
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:52
-
18:34
-
18:29
-
18:27
-
18:26
-
18:21
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:39
-
17:36
-
17:28
-
17:20
-
17:11
-
17:09
-
17:02
-
16:59
Партнерский контент