Бабурин: Чернов — one love!

Голкипер «Ростова» Егор Бабурин кратко прокомментировал спасение своих ворот защитником Евгением Черновым в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Уже в компенсированное к встрече время Чернов отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.

«Чернов — one love!» — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Ростов» возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, набрав в 8 матчах 17 очков. «Локомотив», имея в активе на три очка меньше, занимает 4-е место.

В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного матчами сборных, «Ростов» 15 сентября на своём поле примет «Ахмат». «Локомотив» в этот же день в гостях встретится с «Сочи».